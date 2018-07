Modelo desfigurada com ácido por ex-namorado cria fundação para vítimas

Uma ex-modelo e apresentadora de TV que teve o rosto desfigurado após um ataque com ácido criou uma fundação para ajudar vítimas com problemas semelhantes.

A britânica Katie Piper diz que pretende "mudar a forma como as pessoas com o rosto desfigurado são vistas dentro da sociedade".

A entidade, que tem como patrono o produtor de TV Simon Cowell, terá um centro de terapia especial para propiciar o tipo de tratamento que Katie teve na França sob custeio do serviço de saúde pública da Grã-Bretanha.

"Psicologicamente, vi o quanto o tratamento foi importante para reconstruir minha vida e eu queria dar a outras pessoas a mesma oportunidade", disse a ex-modelo à BBC.

Ataque

Katie tinha 24 anos de idade quando foi atacada por um estranho em plena rua sob o mando de seu ex-namorado, escapando com queimaduras de terceiro grau no corpo e com o rosto desfigurado.

A jovem, que travalhava como modelo fotográfico e apresentava um programa de vendas na TV, dizia "sair para a balada quatro ou cinco vezes por semana" e achava que tinha um futuro promissor na carreira.

Katie havia conhecido o ex-namorado Daniel Lynch poucas semanas antes do ataque. O praticante de artes marciais entrara em contato com ela via email, dizendo-se fã. Katie não sabia que Daniel já tinha condenações e até cumprido uma pena de prisão por agressão.

O casal namorou apenas duas semanas. Segundo a modelo contou na época em que o caso veio à tona, após esse tempo ela havia perdido o interesse pelo que descreveu como um comportamento possessivo e agressivo de Daniel.

Perto do fim do namoro, Katie disse que Daniel atraiu-a para um quarto de hotel demonstrando uma atitude carinhosa e, lá chegando, agrediu-a e estuprou-a durante horas e horas seguidas.

Poucos dias depois, quando saía de seu apartamento em Golders Green, no norte de Londres, a ex-modelo viu um homem de capuz aproximar-se dela com uma xícara na mão. Disse ter pensado que se tratava de um mendigo.

O homem era Stefan Sylvestre, o agressor que jogou contra ela o conteúdo da xícara. A data era 31 de março de 2008. Stefan e Daniel foram depois presos e condenados a pelo menos 16 anos de prisão.

Inspiração

Katie passou por uma cirurgia pioneira em que teve toda a pele da face removida e substituída por uma matriz dérmica chamada Matriderm.

Ela passou 12 dias em coma induzido e, para se recuperar, foi enviada ao sul da França para fazer um tratamento de cicatrizes tendo as despesas cobertas pelo serviço britânico de saúde pública.

Foram os "resultados impressionantes" deste tratamento que "inspiraram" Katie a criar uma fundação para ajudar pessoas com rostos desfigurados a se tratar e a recuperar a confiança dentro da sociedade.

"A Fundação tem como objetivo dar às vítimas confiança e mudar a maneira como as pessoas com o rosto desfigurado são vistas dentro da sociedade", disse à BBC a ex-modelo, que durante o tratamento teve de usar uma máscara especial durante 23 horas por dia.

Só em outubro passado é que ela teve coragem de sair a público e contar sua história em um documentário veiculado na TV britânica.

Sua fundação, lançada na semana passada, terá um centro de terapia especial para fornecer o tipo de tratamento que Katie teve na França, inexistente na Grã-Bretanha.

"O problema com as cicatrizes é que elas se contraem ficando rígidas, causando a perda de expressões faciais e de mobilidade facial. O tratamento ajuda a amaciar as cicatrizes, manter o tecido maleável e manter toda a gama de movimentos da pele."

O patrono da entidade é o produtor de música e TV Simon Cowell, que está à frente de programas de calouros britânicos como Pop Idol (o Fama britânico), The X Factor e Britain's Got Talent.

Katie contou à BBC que tem sido contatada não apenas por pessoas que foram atacadas após relacionamentos difíceis, mas também vítimas de acidentes de carros e de queimaduras por qualquer outra razão.