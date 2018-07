Modelo é trocada de lugar por engano na Grande Rio A modelo Carol Trentini foi trocada de lugar em pleno desfile da Grande Rio. Por um engano, Carol foi colocada à frente do carro errado. No meio do desfile, ela corria pela lateral da Avenida Marquês de Sapucaí para se posicionar em frente à alegoria Passagem para o Triunfo.