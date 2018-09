Modelo israelense vira atração na abertura da SPFW

Na leva internacional havia ainda na passarela outros nomes, como Paulina Wika, da Polônia, Malena de Palma, de Maiorca, Anouk e Christa Verboom, da Holanda, e Petra Kuklova, de Praga. Isso sem contar beldades brasileiras, como Izabel Goulart, Renata Kuerten e Isabeli Fontana. A maioria, é claro, vestindo microbiquínis.

Na passarela, a inspiração veio do Marrocos. A coleção mostrou muito bordado, pedrarias e estampas tie-dye (um manchado meio hippie). E uma novidade: top cortininha com bojo interno. No final, uma das modelos tropeçou e caiu.

Reserva - Quem foi ao camarim pôde conferir o que na passarela não foi possível ver. A grife carioca Reserva colocou zíperes em bermudas e jaquetas. O recurso permite que mangas e golas, por exemplo, sejam trocadas de lugar. Como cada pedaço da roupa é de uma cor, o consumidor escolhe como será a composição da peça. A marca ainda fez blazers com material inusitado, o neoprene.

Sapatos - Os sapatos fizeram a diferença no primeiro dia de desfiles. A impressão é que a meia pata (plataforma na parte da frente do solado) deu um tempo. Surgiram novos tipos de saltos, como o anabela, sucesso do início dos 2000. Só que, além de alto, aparece transparente. O salto de acrílico já desfilou nas passarelas internacionais há mais de um ano. Chegou aqui agora. Outro destaque é a releitura da gladiadora, bem mais leve. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Desfiles de hoje:

Iodice: 12h30;

Ellus: 15h;

Água de Coco, por Liana;

Thomaz: 17h;

Alexandre Herchcovitch(coleção feminina): 18h;

Cori: 19h;

Osklen: 20h.