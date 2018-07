Modelo já fala como embaixadora do Meio Ambiente Gisele Bündchen chegou a pé até uma praça perto da sua casa, no West Village, em Nova York, para assumir o cargo de embaixadora das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Rodeada de fãs e fotógrafos, ela foi apresentada por Achim Steiner, diretor do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (PNUMA) e também nascido no Brasil. ''Sou de uma cidade pequena e cresci cercada pela natureza. Não podia ter tido uma infância melhor. Agora, temos de agir para que as futuras gerações possam ter a mesma oportunidade'', disse a modelo.