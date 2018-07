Modelo participa de lançamento de concurso de beleza A top Gisele Bündchen participou nesta terça-feira do lançamento do concurso de beleza Top Cufa Brasil. Idealizada pela Central Única de Favelas, é a primeira competição nacional disputada exclusivamente por moradoras das favelas do País. Durante o evento, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Gisele esbanjou simpatia e contou um pouco de sua trajetória profissional, dando dicas de beleza e saúde a 30 candidatas.