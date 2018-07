Modelo planta pé de árvore em evento paralelo à Rio+20

Foi a primeira de uma série de 50 mil árvores a serem plantadas. Ela poderá acompanhar seu crescimento pela internet. O gesto simbólico foi na Green Nation Fest, evento paralelo à Rio+20 montado na Quinta da Boa Vista. Vestida de legging, camiseta do Pnuma e sapatilha, Gisele dispensou ajuda do jardineiro e pôs as mãos na terra, para depois terminar o "serviço" com uma pá.

A modelo, há anos militante da causa ecológica, ainda pedalou uma bicicleta ergométrica geradora de energia e se sentou com crianças de escolas públicas para uma conversa rápida. "O mais importante desse evento é conscientizar as pessoas do que está acontecendo com o nosso planeta e do que podemos fazer para melhorar isso. Foi muito legal ver o festival de perto. É o nosso futuro, o futuro de vocês. Somos a última geração que tem a opção de reverter esse quadro", disse Gisele, que não confirmou aos jornalistas se está mesmo grávida do segundo filho.