Modelo que fez Lago sente alívio ao tirar máscara Depois de dar seus últimos passos na avenida do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, o modelo Daniel de Paula, que representou Mário Lago no carro abre alas no desfile da Mancha Verde, se apressou a tirar a máscara de silicone de seu rosto. "É como estar dentro de um outro corpo. Até dá para respirar bem, mas ela fica presa ao rosto", disse, sentindo-se aliviado.