Modelo reduz custo e libera leitos em UTI

A dona de casa Paloma Martins dos Santos, de 20 anos, levou a filha caçula para o primeiro banho de sol na semana passada, depois de quase dois anos. Maria Luiza, de 2 anos e cinco meses, teve duas paradas cardiorrespiratórias aos seis meses. Chegou a ficar 40 minutos sem oxigênio, o que lhe deixou sequelas e faz com que respire somente com auxílio de aparelhos.

Maria Luiza voltou para casa porque o programa de internação domiciliar do município de São Paulo não exclui pacientes que precisam de respiração mecânica. "Não tenho palavras. Eu praticamente morava no hospital com ela e nesse tempo a minha filha mais velha ficou com a avó. Jamais pensei que a Luiza pudesse voltar para casa e que nós ficaríamos todas juntas novamente", conta Paloma.

Ao ver a equipe de médicos chegar à casa da família, Sabrina, de 3 anos, chorou. Achou que estavam levando sua irmã de volta. Paloma foi ensinada a operar o equipamento. Se faltar luz, uma bateria garante 4 horas de funcionamento. A orientação é que a menina seja levada ao hospital, caso a energia não volte.

O coordenador do Programa Hospital Domiciliar de Atendimento e Internação Domiciliar (Prohdom), Gastão Eduardo França Kassab, faz as contas: a diária da UTI pediátrica custa R$ 1.073. Por mês, ultrapassa os R$ 32 mil. O aluguel mensal do aparelho de ventilação mecânica sai por R$ 700. "O pior problema é ocupar o leito, tendo a possibilidade de ficar em casa. Não estamos fazendo economia, porque outro paciente vai ocupar aquela vaga", afirma.

A cidade de São Paulo tem hoje 80 pessoas em internação domiciliar, que é a modalidade que exige a visita médica por semana. Outros 1.700 estão no programa de atendimento domiciliar. Eles fazem uma consulta médica mensal, além de receberem acompanhamento de uma equipe formada por fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais.