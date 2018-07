Modelo vira bandeja de sushi para marcar Dia da Mulher

Um restaurante japonês em Varsóvia, na Polônia, aproveitou o Dia Internacional da Mulher, na segunda-feira, para realizar uma comemoração inusitada: em vez de servir os quitutes sobre mulheres seminuas, como costumam fazer, os responsáveis pelo estabelecimento inverteram os papéis - usando um homem como bandeja.

E a maioria das funcionárias, de folga, prestigiou o evento.

"O gosto é bem melhor quando se come do corpo de um homem", afirmou uma das clientes, que se identificou como Monika, antes de apontar para as partes íntimas do rapaz.

"Foi daqui que tirei o meu sushi."

Aos poucos, os sushis foram desaparecendo e cada vez mais corpo ficou à mostra.

A organização do evento achou por bem retirar o modelo da mesa antes que os sushis acabassem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.