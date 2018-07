Modelos da Playboy dos EUA fazem campanha vegetariana

Duas modelos da edição americana da revista Playboy fizeram uma aparição usando biquínis que imitavam folhas de alface para participar de uma campanha pelo vegetarianismo diante do Congresso dos Estados Unidos. Dezenas de funcionários e visitantes do edifício Rayburn, localizado diante do Capitólio, fizeram fila na mesa montada pela ONG Pessoas por um Tratamento Ético dos Animais ("Peta", na sigla em inglês) que oferecia cachorros-quentes vegetarianos. O ato foi uma resposta da Peta à declaração do "Mês do Cachorro-Quente" pela indústria alimentícia dos EUA. Participaram do ato as modelos Jayde Nicole, Coelhinha do Ano 2008, e Jo Garcia, Coelhinha Cyber 2008. Jayde defendeu a dieta vegetariana dizendo que é esse hábito que a mantém "em forma, magra e com energia".