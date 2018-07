Modelos 'marcham' em vestuário militar na Fashion Rio Num cenário de guindastes, tijolos aparentes e teto vazado, que permitia a iluminação natural, 52 modelos apresentaram a coleção outono/inverno da Redley, no Armazém 6, no Cais do Porto, no penúltimo dia da 12ª Fashion Rio. Os modelos desfilaram a indumentária militar, calças e bermudas utilitárias e jaquetas desestruturadas por uma passarela de 270 metros - o recorde desta semana de moda carioca. Para contrastar com os tecidos utilitários, a leveza do voil, algodão washed e da malha bamboo, tecido ecológico desenvolvido pela Marles. As cores sóbrias, como azul-marinho, verde, roxo, preto, branco e grafite, ganharam personalidade quando complementadas com calças e bermudas tangerina, melancia e azul-turquesa - para eles e elas. Para se proteger do frio, peças com forro destacável ou duplaface foram apresentadas em vários modelos: jaquetas militar e utilitária e parka. Para mostrar que a mesma roupa pode virar duas ou três, alguns rapazes desfilaram só com o forro das peças. Para as meninas, o destaque é o vestido de gola alto e pregas navy, desfilado por Claudia Seiler. Volumosos cachecóis trançados, que aparecem como tendência para a próxima estação, também têm vez na moda da Redley. A atriz Erika Mader, que fotografou para o catálogo da grife, elogiou os shorts utilitários. "Gosto dessa coisa bag, com muitos bolsos. É uma coisa que uso muito", afirmou. A tarde começou com a apresentação de seis dos 12 selecionados da oitava edição do prêmio Rio Moda Hype. Eles foram escolhidos entre mais de 320 inscritos no concurso e desfilam em duas etapas - a segunda ocorre na tarde de amanhã. Melca Janebro montou um quebra-cabeça de recordações - brincadeiras da infância, cheiro da brisa do mar, um bom vinho. Apresentou 11 looks - vestidos amplos em tons de uva, detalhes em xadrez azul, verde e preto, macaquinho ocre, casacos de modelo casulo (espécie de balonê preso no barrado) e sobreposições. Foi das mais aplaudidas. Pandora Fernanda Yamamoto abriu a caixa de Pandora, com moda toda em preto, cinza e verde, representando a "nuvem negra que sai da caixa" e aos poucos clareia. Tecidos como lã, brim, malhas e chiffons sobrepõem-se. As formas são justas. Renata Veras, sobrinha do estilista Amaury Veras, que morreu em 2004, inspirou-se na vida do cantor inglês Elton John. Calças justíssimas, blusas idem, curtas. Num dos looks, calça rosa colada e casaco de matelassê com cristais Swarovski. Para finalizar, uma sainha curtíssima, para lá de ousada. Noemy Gesteira apostou em efeitos geométricos e na reconstrução na coleção Ideograma - algumas das peças foram retiradas de brechó e tomaram outras formas. A paranaense Stefania Rosa, radicada em Brasília, misturou a caliandra (flor vermelha do cerrado) com o concreto armado de Brasília. Fez bonita coleção em "branco concreto, negro das queimadas e vermelho da flor". O Moda Hype de hoje foi encerrado com a grife ADPAC, de Adriana Pacheco, e ficou marcado por performance da equipe Tobu do esporte Le Porkour (em que os participantes passam obstáculos urbanos). Os rapazes representavam os felinos da noite, numa coleção inspirada no gato da estilista, Mafaldo. Foi a mais conceitual das apresentações. A surpresa ficou para o fim, quando o modelo Sidney Foster, de 19 anos, deu saltos e cambalhotas no ar e galgou os obstáculos - na verdade, o rapaz é um dos atletas do Tobu. "Treino Le Parkour há um ano. Comecei porque queria desafios, adrenalina. A carreira de modelo é que é novidade", disse. A AcquaStudio, de Esther Bauman, fez uma coleção para ser usadas em "festas em qualquer horário". O destaque ficou para a linda estampa de pingos de pincéis pintados a mão usados em vários modelos: longo tomara-que-caia, alfaiataria, longo com transparências, na altura do joelho. Mas a estilista também apostou no dourado, preto, verdes (alecrim e wasabi) e azuis. Completando o look, estilosos chapéus e lenços.