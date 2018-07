Modelos são essenciais para a biomedicina "Antes tarde do que nunca", diz a pesquisadora Lygia Pereira, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Doze anos atrás, recém-chegada de um doutorado nos Estados Unidos, ela foi a primeira a produzir um camundongo transgênico no Brasil, por uma técnica que envolve a injeção de células-tronco geneticamente modificadas em embriões. Hoje, professora titular da universidade, ela comemora a criação do Laboratório de Modificação do Genoma (LMG) e lamenta o fato de poucos cientistas no País fazerem uso dessa tecnologia.