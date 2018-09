Moderna aos 50

A casa em um trecho totalmente residencial de Pinheiros era uma velha conhecida do atual proprietário - quando adolescente, amigos dele moravam lá. O imóvel com uma estrutura de concreto aparente muito particular, em forma de triângulo, ficou na memória até que, no fim de 2007, ele teve a oportunidade de comprá-la. Foi só o escritório Stuchi & Leite finalizar a reforma que a família mudou-se para lá.

A obra, que durou 14 meses entre planejamento e execução, não foi radical: o projeto original do sobrado, de Carlos Lemos e Eduardo Corona, foi respeitado - como desejava o proprietário, um advogado entusiasta da arquitetura moderna. "Só adaptamos a casa para o uso atual", diz a arquiteta Fabiana Stuchi. Construída em 1961, em um terreno de 1.000 m², a casa de 450 m² tinha divisões que não serviriam à dinâmica da família - o casal e mais duas crianças.

O piso inferior perdeu as paredes que separavam as salas de entrada, estar e jantar e a biblioteca. Agora, o grande living envidraçado, que acomoda estar, jantar e home theater em 108 m², é integrado aos jardins da frente e de trás. A cozinha foi ampliada - passou de 9,8 m² para 25 m² - e ainda foi possível deixar espaço para um pequeno escritório.

A varanda lateral que constava do projeto original ganhou novos usos com o passar do tempo e acabou sendo fechada. O proprietário quis manter esse ambiente, que serve bem a um de seus hobbies: o pôquer semanal com os amigos. Para evitar que novas paredes descaracterizassem o imóvel, Fabiana fechou a sala com vidro, protegido por ripas de cumaru, que controlam a luminosidade do espaço e dão uma aparência de leveza. "A ideia era manter a estrutura de concreto em destaque."

Dessa sala, sai a pérgola que avança sobre a raia de piscina, de 18 m, outra novidade da reforma. A cor, um azul escuro, foi escolhida para que quem olha de fora não tenha a real noção de profundidade - e, além de quebrar a sobriedade do concreto, forma uma interessante combinação de cores com as paredes externas coloridas no piso superior.

O escritório Stuchi & Leite cuidou também da decoração da casa, em parceria com os proprietários. É deles o desenho de móveis como o aparador de madeira que abriga em uma das pontas uma lareira a gás. E também da meia parede com nichos que esconde a escada, outra reverência à planta original, que previa essa espécie de proteção à área íntima.

Nos fundos da casa, mais um elemento do projeto de Lemos e Corona foi preservado: um espelho d’água forrado com pedras.

Os arquitetos que cuidaram da reforma modificaram a edícula de dois pisos, onde fica um apartamento para hóspedes, e ergueram, perto da varanda, uma área coberta para a churrasqueira.

No piso superior, sem mexer muito na geometria original, quatro quartos foram transformados em três dormitórios, sendo duas suítes - uma delas com closet. Todos voltados para o terraço-jardim, onde a família se reúne. No exterior, a parede dos quartos ganhou tons de amarelo, laranja, azul e vermelho, que contrastam com o cinza do pergolado de concreto.

O jardim, até então subutilizado, foi impermeabilizado e recebeu grama e canteiros baixos e caminhos de pedra. Voltado para o norte, recebe luz direta e garante vista privilegiada para a região da Vila Madalena, que até parece mais distante do que realmente é.

AUTOR ILUSTRE

Antes de iniciar a reforma nesta casa erguida em 1961, o arquiteto Carlos Leite, do escritório Stuchi & Leite, fez questão de procurar Carlos Lemos, que assina o projeto original com Eduardo Corona, já morto. Mais que uma gentileza, era como uma reverência a um mestre.

Aos 86 anos, Lemos se aposentou das pranchetas - fechou seu escritório em 1995 -, mas ainda dá aulas na pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP e é conselheiro do Museu da Casa Brasileira. "Perdi a conta de quantas casas fiz nesses anos todos", diz Lemos. Formado em 1950, pelo Mackenzie, atuava como arquiteto desde 1948.

E, em 1952, assumiu um trabalho dos mais significativos para São Paulo: dirigindo o escritório de Oscar Niemeyer na cidade, foi o responsável pela construção do Edifício Copan. Hoje, lamenta o mau estado de conservação do prédio, bem como o de outros do centro. "É uma pena, as pastilhas do Copan estão todas caindo e no Ester (construído na década de 30 por Vital Brasil) a situação é ainda pior."

Lemos tem aproveitado a aposentadoria para escrever e, recentemente, finalizou o material para uma trilogia justamente sobre o edifício Copan, a ser lançada ainda neste semestre.

Ele conferiu, e aprovou, o resultado da reforma no imóvel de Pinheiros quando Leite e o proprietário fizeram outra gentileza: o convidaram para um jantar na casa nova.