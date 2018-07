Modric deve retornar ao Real contra o Schalke O meio-campista do Real Madrid Luka Modric deve retornar ao time na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em casa, diante do Schalke 04, no dia 10 de março, após um longo período se recuperando de uma contusão, revelou o técnico Carlo Ancelotti.