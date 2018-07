Modric deve voltar em um mês ao Real Madrid, diz Ancelotti

Modric lesionou um músculo da coxa em confronto das eliminatórias da Euro 2016 entre Croácia e Itália em novembro, e em seu lugar no time titular do Real tem jogado o meia espanhol Isco.

Embora Isco tenha jogado bem e conte com o prestígio da torcida, a volta de Modric dará ânimo ao time e sua presença acrescenta mais qualidade na posse de bola.

O Real joga a partida de ida contra o Schalke 04 no dia 18 de fevereiro e recebe o time alemão para o duelo da volta no dia 10 de março.

"Modric precisa mais ou menos de um mês", disse Ancelotti em entrevista coletiva depois da vitória do líder do Campeonato Espanhol por 3 x 0 sobre o Getafe neste domingo.

A vitória fácil no Coliseu, graças a dois gols de Cristiano e um de Gareth Bale, deixa o time de Madri quatro pontos à frente do vice-líder Barcelona, que encara o Deportivo La Coruña ainda neste domingo.

O Real, que tem um jogo a mais, soma 45 pontos em 18 partidas, e enquanto o Barça tem 41.

A equipe de Ancelotti estabeleceu o recorde de vitórias consecutivas na Espanha com 22 partidas vencidas contando todas as competições no fim do ano passado, e só foi tropeçar no início de 2015 ao ser eliminada da Copa do Rei pelo Atlético de Madri.

Também preocupou a derrota por 2 x 1 para o Valencia no Campeonato Espanhol, que suscitou dúvidas a respeito do time, se o Real não havia chegado ao seu ápice muito cedo na temporada.

"Em parte, eu acho que a intensidade com que nós fechamos o ano era maior", disse Ancelotti.

"Mas pouco a pouco o time está voltando (ao melhor)", acrescentou o italiano, que levou o Real à sua décima coroa na Liga dos Campeões da Europa na temporada 2013-2014, justamente a primeira do treinador no cargo.

"Nós precisamos melhorar nossa pressão quando não temos a bola, pois no primeiro tempo não fizemos isso. O ritmo estava muito devagar."

(Por Iain Rogers)