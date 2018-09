Moeda de 100kg de ouro puro vai a leilão

Uma moeda de ouro puro de cem quilos e 53 centímetros de diâmetro vai ser leiloada na Áustria no dia 25 de junho.

O valor nominal do moedão fabricado pela Casa da Moeda do Canadá é de US$ 1 milhão - mas pela cotação atual do ouro no mercado, ele atingiria quase US$ 3 milhões; ou R$ 7 milhões.

Um lado da moeda gigante tem uma efígie da rainha Elizabeth 2ª e o outro, três folhas de bordo, a árvore símbolo do Canadá.

A moeda pertence a uma empresa da Áustria que vai decretar falência e será exibida ao público na quinta-feira na casa de leilões Dorotheum, em Viena.