Moeda dos EUA recua ante iene e euro em NY O dólar caiu 0,94% ante o iene em Nova York, para 91,18 ienes, pressionado por previsões otimistas sobre as economias emergentes da Ásia e pela perspectiva de que o banco central dos EUA manterá a taxa de juro do país perto de zero. O euro subiu 0,83%, a US$ 1,4799, e chegou a tocar US$ 1,4824 - o maior nível em 12 meses frente à moeda norte-americana.