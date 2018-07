Moema terá primeira ciclofaixa permanente de São Paulo

O espaço funcionará de maneira diferente do que acontece hoje na Ciclofaixa de Lazer - circuito de 45 km que liga diversos parques das zonas sul e oeste da capital e que só funciona aos domingos. A ciclofaixa de Moema será orientada para o transporte, e funcionará 24 horas, durante toda a semana. Não haverá cones para separar carros e bicicletas - isso será feito apenas pela pintura de solo e sonorizadores instalados nos bordos. As bicicletas terão de obedecer o mesmo sentido dos veículos.

A proposta, porém, é polêmica. Quando o plano foi divulgado pela primeira vez, há cerca de um ano, alguns moradores e comerciantes se revoltaram contra o projeto. Eles pediam de volta cerca de 2,5 mil vagas de estacionamento que foram retiradas do bairro, alegando que o comércio da região estava sendo afetado. A Prefeitura, porém, diz que vai instalar a ciclofaixa baseando-se "em experiências bem-sucedidas de outros países". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.