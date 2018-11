Moema vai perder 3.850 vagas de estacionamento em SP

Faixas de pano e agentes de trânsito deverão orientar os motoristas sobre a mudança, mas não haverá período de adaptação - as multas já serão aplicadas na segunda-feira, segundo a Secretaria Municipal de Transportes. A Prefeitura disse também ter instalado 1.355 placas no bairro informando as mudanças.

Em nota, a Prefeitura afirma que "pretende desafogar o trânsito nos corredores das Avenidas Ibirapuera, República do Líbano, Indianópolis e Bandeirantes com o aumento de capacidade das Alamedas dos Maracatins, Nhambiquaras e Arapanés e nas Avenidas dos Eucaliptos, Imarés e Moema/Juriti" com a adoção de mais essas restrições. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.