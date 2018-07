Moinho brasileiro diz que trading argentina não embarcará trigo em janeiro O Moinho Pacífico, importante processador de trigo com operações em São Paulo, recebeu nesta quinta-feira a comunicação de uma trading fornecedora de trigo na Argentina de que um carregamento previsto para janeiro não poderá ser embarcado, devido à ausência de autorização por parte do governo argentino, disse à Reuters o presidente do moinho, Lawrence Pih.