Molho italiano para uma aventura infantil As Aventuras de Pepino conta as peripécias de um garoto obediente. Os personagens refletem a cultura italiana, como a dona da cantina, Berinjela. A peça é uma montagem da Cia. Redemoinho, com direção de Ednaldo Freire. Teatro de Arena Eugênio Kusnet: Rua Teodoro Baima, 94, Vila Buarque, tel.: (11) 3256-9463. Às 16h. R$10.