Momento histórico

Acreditamos que este será um momento de definição na história de nossa jovem democracia, tão importante, em sua própria maneira, quanto os históricos dias em abril de 1994, quando os sul-africanos se uniram para participar das primeiras eleições verdadeiramente democráticas e elegeram Nelson Mandela seu presidente.

O que conseguimos 16 anos atrás foi chamado de milagre. Isso ocorreu porque muitas pessoas não acreditavam que poderíamos fazer tal coisa. Agora, queremos demonstrar de uma vez por todas que o que ocorreu não foi apenas uma casualidade e que realmente chegou a hora de olhar não só para a África do Sul, mas para todo o continente com novos olhos.

Asseguro a todos, fãs e jogadores, que não só vão encontrar anfitriões calorosos e acolhedores, mas extremamente cuidadosos com sua segurança. Estamos fazendo tudo a nosso alcance para garantir que a estada conosco seja memorável pelas melhores razões. Pelo futebol, mas também ao experimentar nossas belezas naturais, a vida selvagem, a hospitalidade, e apreciar uma ou duas garrafas do nosso vinho.

Sim, a criminalidade é um problema para nós, assim como é em todas as economias em desenvolvimento que experimentam uma rápida urbanização. A melhor defesa é ter bom senso e conhecer a área.

Um dos grandes prazeres de trabalhar no Brasil é que vocês compreendem nossa frustração com reportagens sensacionalistas na mídia do hemisfério norte que sugerem que os jogadores vão precisar de coletes à prova de balas quando saírem dos hotéis. Tais reportagens são exemplo dos estereótipos aos quais pretendemos pôr um fim.

Isso não é mera intimidação. Temos um histórico invejável no que tange a sediar importantes eventos esportivos internacionais e conferências de maneira segura e bem-sucedida. Nossos métodos têm sido adotados por outros países. Vamos destacar 41 mil policiais durante a Copa a um custo de mais de US$ 100 milhões. A maioria desses oficiais já tem treinamento e experiência em fazer a segurança de eventos de grande porte.

Vocês estarão seguros também. Vão estar também cercados por alguns dos mais ávidos fãs de esportes que provavelmente já encontraram. Os sul-africanos vivem e respiram esportes. Somos apaixonados por nosso futebol, nosso rúgbi, nosso críquete, nossos atletas, sem falar do golfe e do tênis...

Devido ao fato de os sul-africanos serem apaixonados por esportes, excluir o país de competições internacionais foi uma maneira de o mundo nos ajudar a pressionar aqueles que queriam manter o apartheid e a dominação racial.

De todas as sanções impostas para apressar o fim da opressão e o despertar da democracia, poucas foram sentidas de maneira tão incisiva quanto os boicotes internacionais aos esportes. Como prova disso, a readmissão da África do Sul na arena esportiva internacional e o sucesso de seus times ajudaram a aprofundar as bases de nossa democracia em um momento no qual a coesão nacional ainda não estava completamente garantida.

Os dois esportes com os seguidores mais fanáticos na África do Sul são o futebol e o rúgbi. Em 1994, ano de nossa primeira eleição democrática, a herança desempenhava um papel importante em relação a qual dos dois esportes abraçar.

O futebol era o jogo amado pela maioria africana. O rúgbi teve primeiramente um apelo à seção afrikâner da minoria branca associada mais de perto ao apartheid e à crueldade que o acompanhava. Vitórias internacionais de nossos times nacionais de rúgbi e futebol em 1995 e 96 - os Springboks e os Bafana Bafana - fizeram muito para nos ajudar a escapar das amarras da história e reforçar o conceito de "uma nação, um time"".

O esporte é uma parte extremamente importante da jornada da África do Sul. Tendo sido uma vez um fator de divisão, ele tem ajudado a superar nossas cisões e a construir uma nação nova e dinâmica sobre as cinzas do apartheid. É nesse espírito que estamos fazendo o nosso melhor para tornar a Copa do Mundo memorável.

Achamos que temos a chance de mudar a maneira pela qual o mundo nos vê e ao continente africano de formas que contribuirão para o benefício de todos. Estamos todos orgulhosos e encantados com o fato de o Brasil, como amigo, parceiro e virtuoso nesse belo jogo, nos ajudar a fazer que isso aconteça.

*Yusuf Omar é cônsul da África do Sul em São Paulo