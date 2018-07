Mônaco se prepara para casamento de príncipe 'bon vivant' com plebeia

Conhecido como um conquistador e um solteirão cobiçado, o príncipe Albert, de Mônaco, de 53 anos, vai finalmente se casar.

A noiva é a plebeia Charlene Wittstock, de 33 anos, uma ex-atleta olímpica sul-africana nascida em uma família simples.

O pai da ex-campeã de natação pela África do Sul era um vendedor de máquinas de fotocópias e sua mãe, uma ex-professora de natação.

Charlene vem tendo aulas de francês, e ganhou fama entre os monegascos por sua beleza e por uma certa semelhança com a mãe de Albert, a atriz americana Grace Kelly.

A cerimônia de casamento promete ser uma das mais marcantes na história da realeza de Mônaco desde o casamento de Grace Kelly e o pai de Albert, o príncipe Rainier, em uma suntuosa cerimônia em 1956.

Albert, soberano do principado de Mônaco, é o segundo filho da princesa Grace e o príncipe Rainier, ambos já falecidos. A imprensa internacional costumava destacar com frequência os supostos romances que ele já manteve com mulheres famosas, como Brooke Shields, Naomi Campbell e Claudia Schiffer.

Ele tem uma irmã mais velha, Caroline, e outra mais nova, Stephanie.

Albert admitiu ter tido dois filhos fora do casamento. Uma menina, nascida em 1991 e fruto de um caso com uma turista americana em visita a Mônaco, e um menino, nascido em 2003, cuja mãe era uma comissária de bordo do Togo.

O casamento não se restringirá a um só dia. As festividades terão início nesta quinta-feira, dia 30 de julho. A cerimônia civil será realizada na sexta-feira, dia 1° de julho, e a religiosa, no sábado, 2 de julho.

A festa contará com um jantar para 500 convidados preparado pelo renomado chef francês Alain Ducasse, que acumulou 19 estrelas no famoso guia Michelin.

Entre os convidados aguardados estão esportistas, artistas e membros da realeza de diferentes países.