Mongaguá-SP receberá R$ 1,5 milhão para recuperar orla A Prefeitura de Mongaguá (SP) informou hoje que vai receber R$ 1,5 milhão do Governo do Estado de São Paulo para realizar obras na orla da praia, danificada por causa de uma forte ressaca que atingiu a cidade nos dias 9 e 10 deste mês e fez com que o município decretasse situação de emergência em 11 de outubro.