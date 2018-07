Monique Evans se emociona ao ver filha na Sapucaí Monique Evans se emocionou ao ver a filha Barbara desfilando pela primeira vez. "Não estou nem me sentindo bem. Ela parecia uma rainha. Está linda". Monique disse que a filha recusou os ensinamentos da mãe. Preferiu ter aulas de samba com profissionais. "Só dei uma dica: lixa o sapato". Barbara desfila compenetrada, como destaque de chão. Apesar do esforço, ela não tem o domínio da passarela e o carisma da mãe.