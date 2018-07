Monitoramento similar a quarentena é aprovado para soldados dos EUA em missão contra Ebola

Hagel, seguindo as recomendações dos principais comandantes militares, assinou um memorando pedindo a implementação do plano para o regime de monitoramento, disse o almirante John Kirby, secretário de imprensa do Pentágono, em comunicado oficial.

Hagel também disse que a decisão vai ser revisada em 45 dias para avaliar "se esse monitoramento deve ou não continuar baseado no que aprendemos e observamos a partir da chegada das primeiras levas de soldados" retornando da missão de auxílio na África Ocidental, disse Kirby.

A ação do chefe do Pentágono foi estendida para todas as tropas dos EUA retornando de países atingidos pelo Ebola, uma política estabelecida inicialmente pelo general Ray Odierno, o chefe de pessoal do Exército.

Odierno demandou um período de isolamento de 21 dias para o major-general Darryl Williams, comandante do Exército dos EUA na África, e quase uma dezena de membros da sua equipe quando eles retornaram da África Ocidental para a sua base em Vicenza, no nordeste da Itália.

O período de isolamento de 21 dias é mais rigoroso do que o recomendado pelas autoridades de saúde norte-americanas, que pediram monitoramento, mas não isolamento, de quem retornasse das missões de auxílio e que não têm os sintomas da doença.

O governo do presidente norte-americano, Barack Obama, vem trabalhando para dissuadir os Estados dos Estados Unidos que querem impor quarentenas nos médicos, enfermeiras e outros profissionais de saúde que voltam da África Ocidental, além de ter lutado contra a pressão política de criar um banimento de viagens de pessoas vindo ou indo para as regiões afetadas.

Mas Obama parece apoiar os procedimentos mais rigorosos feitos pelos militares na terça-feira, dizendo que os soldados norte-americanos estavam em "uma situação diferente" se comparados com os profissionais de saúde.

Enquanto os civis estão sendo desencorajados a atuarem como voluntários na luta contra o Ebola ao enfrentar quarentena ao retornar, os soldados foram enviados como parte da sua missão e já poderiam esperar esse tipo de inconveniente, disse ele.

Hagel afirmou em um fórum em Washington na quarta-feira que "o fato é que as Forças Armadas vão ter mais norte-americanos na Libéria do que qualquer outro departamento".

"Os nossos grupos mais jovens são diferentes. Eles não são voluntários e isso também é uma política que foi discutida com bastante detalhe nas comunidades, pelas famílias dos soldados, e eles queriam muito uma válvula de segurança nesse assunto", disse Hagel.