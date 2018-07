Monitores da ONU tentam chegar a vilarejo de 'massacre' na Síria

Ativistas da oposição disseram que cerca de 40 mulheres e crianças estavam entre os mortos na quarta-feira na vila de Mazraat al-Qubeir, perto da cidade de Hama, e postaram na Internet um filme que mostra corpos ensanguentados ou carbonizados.

A confirmação do massacre aumentará a pressão para que as potências mundiais atuem, mas elas estão paralisadas por divergências entre e Ocidente e a maioria dos países árabes, de um lado, e os defensores de Assad, como Rússia, China e Irã.

A TV síria Addounia, pró-governo, afirmou que observadores da ONU tinham chegado a Mazraat al-Qubeir. O chefe da missão da ONU afirmara anteriormente que soldados sírios e civis os estavam impedindo de entrar no vilarejo.

"Eles estão sendo parados em postos de controle do Exército sírio e, em alguns casos, retornaram", disse o chefe da missão de observadores da ONU, general Robert Mood , em um comunicado. "Algumas de nossas patrulhas estão sendo paradas por civis na área."

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, descreveu como "inconcebível" o último relato de massacre - anunciado depois de um outro no qual 108 pessoas foram mortas na cidade síria de Houla, em 25 de maio -- U.S.

"Nós sentimos repugnância com o que estamos vendo (na Síria)", disse ela em uma coletiva de impressa durante visita a Istambul, na Turquia.

O enviado da ONU e Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, irá apresentar um balanço dos fatos para o Conselho de Segurança da ONU mais tarde nesta quinta-feira.

SOLUÇÃO IEMENITA

Um alto diplomata russo disse que Moscou aceitaria uma transição no estilo do Iêmen para a Síria se isso fosse decidido pelo povo, numa referência ao acordo pelo qual o líder iemenita Ali Abdullah Saleh deixou o poder em fevereiro, depois de um ano de distúrbios no país.

"O cenário do Iêmen foi discutido pelos próprios iemenitas. Se esse cenário for discutido pelos próprios sírios e adotado por eles, nós não seremos contra", disse o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Bogdanov, segundo a agência de notícias russa Interfax.

Uma autoridade síria em Hama negou os relatos de massacre em Mazraat al-Qubeir, ao dizer à agência estatal da Síria que moradores haviam pedido ajuda às forças de segurança depois que um grupo terrorista cometeu... "um crime monstruoso", matando nove mulheres e crianças.

Os observadores da ONU enviados à Síria para verificar o cumprimento de uma trégua mediada por Annan, e que na prática não existe, investigaram o massacre de Houla, que o chefe das forças de paz da ONU disse ter sido provavelmente obra de soldados sírios e da milícia shabbiha, aliada do governo.

Ativistas dizem que homens armados pró-Assad também são responsáveis pelas matanças em Mazraat al-Qubeir, onde atacaram as vítimas com armas, cassetetes e facas, com o apoio de tanques do Exército que haviam bombardeado antes

As autoridades sírias também negaram responsabilidade pelas mortes em Houla, as quais atribuíram a militantes islâmicos apoiados por estrangeiros.