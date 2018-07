Monjas enclausuradas param retiro para saudar novo papa

Mesmo enclausuradas, com o mínimo de contato com o mundo exterior - elas só deixam o mosteiro para tratamento médico - as freiras podem ver canais religiosos na TV e se mantêm informadas sobre as questões da igreja. Desde domingo elas estavam em reclusão para orações, mas acompanhavam o dia a dia do Vaticano. No momento que o papa foi escolhido, a capela ficou vazia. As irmãs correram à frente da TV, que fica no espaço destinado à recreação das internas.

Embora a torcida entre as freiras fosse por um papa brasileiro, a escolha do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi recebida com alegria. "Ficamos alegres, porque é nosso vizinho e será um papa muito bom", disse a irmã. "Foi o escolhido de Deus." De acordo com as freiras, o retiro seria retomado no início da noite e vai prosseguir até domingo. "Vamos orar para que Deus ilumine o Papa Francisco 1º, para que conduza a Igreja sempre no melhor caminho", disse.