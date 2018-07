Monobloco arrasta foliões em 'carnaval estendido' no Rio O esperado era que 500 mil pessoas fechassem o "carnaval estendido" carioca de 2013 ao som do Monobloco, no coração comercial do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, mas, segundo estimativa da polícia militar, o número foi bem menor do que este, na casa dos 100 mil. A organização do evento e a Riotur, contudo, contabilizam meio milhão de participantes.