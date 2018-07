Monomotor bate em prédio da Infraero em São Paulo Um avião monomotor de prefixo PT-NOQ se chocou contra o prédio da Infraero no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, na tarde e hoje, durante os procedimentos de decolagem. O piloto ficou levemente ferido. De acordo com a Infraero, o acidente aconteceu no início da tarde e, com a colisão, uma das asas da aeronave foi arrancada. O piloto foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Luis. O prédio não foi danificado. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Ainda segundo a Infraero, as operações de helicópteros e aviões não foram prejudicadas.