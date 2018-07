Monomotor cai e mata produtor rural na Bahia

Um monomotor modelo RV-10 caiu na manhã desta quinta-feira, 25, pouco depois da decolagem no aeroporto de Luís Eduardo Magalhães, cidade no extremo oeste da Bahia. O avião explodiu logo após cair, matando o empresário rural Dirceu Montani Filho, de 30 anos, piloto e único ocupante da aeronave no momento do acidente.

De acordo com o delegado do município, Rivaldo Luz, Montani Filho seguia para o Piauí, onde a família também tem fazendas, e havia emprestado o avião de um amigo, o também empresário Lauro Luza. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local para tentar determinar a causa da queda. O laudo deve ser conhecido em 30 dias.