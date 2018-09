Monomotor cai e provoca duas mortes Capão do Leão, no RS

Um monomotor de prefixo PUV-HQ caiu na tarde de segunda-feira, 5, na cidade gaúcha de Capão do Leão, na região de Pelotas. Com a queda, morreram o piloto da aeronave, Ricardo Wolkwes Lopes, de 51 anos, e o mecânico Valdir Silveira Lopes, de 25 anos. O Corpo de Bombeiros recebeu a informação sobre o acidente durante a madrugada e iniciou as buscas na manhã desta terça, 6. No início desta tarde, os bombeiros estavam no local da queda, de mata fechada e difícil acesso, e aguardavam o término do trabalho dos peritos para remover os corpos do monomotor. Segundo um bombeiro, o aparelho ficou completamente destruído.