Monomotor cai em Campinas e piloto morre

Um avião monomotor modelo Conquest, prefixo PU-KNG, caiu por volta das 11h15 deste sábado, 31, em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o piloto Sandro Giorgetti, de 72 anos, estava sozinho na aeronave. Policiais e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para resgatar o piloto, que estava preso nas ferragens, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O avião havia acabado de decolar do Aeroclube dos Amarais e caiu na mata da Fazenda Chapadão, que pertence ao Exército e fica ao lado do aeroclube. O Campo dos Amarais é usado por aviões de pequeno e médio porte como alternativa ao Aeroporto de Viracopos e está situado próximo à Rodovia D. Pedro I.