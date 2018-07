Monomotor cai em pasto de Cândido Rodrigues-SP Um avião monomotor sofreu uma pane e caiu ontem num pasto perto de Cândido Rodrigues, na região de Ribeirão Preto, interior paulista. O piloto, Alex Patrick Gambero, de 25 anos, percebeu que a aeronave apresentava falhas no motor e tentou descer numa rodovia, mas as árvores ao redor não permitiriam um pouso seguro. Então, ele foi para o pasto. Cambero apenas sofreu leve ferimento no nariz. A mãe dele, Marli, era a passageira e nada sofreu. O local do acidente foi preservado para análise da perícia de técnicos dos Serviços Regionais de Aviação Civil (Serac-4), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), hoje.