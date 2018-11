Monomotor cai no Recife e deixa dois feridos Um monomotor caiu perto de um manguezal na manhã de hoje, no Recife. O acidente aconteceu por volta das 8h40, num local próximo à área urbana. Segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (Cecomsaer), os dois tripulantes tiveram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Polícia Militar, e encaminhadas a um hospital da região. As causas do acidente serão investigadas.