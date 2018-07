Monomotor desaparece com 2 tripulantes no Guarujá Um monomotor prefixo PT-NUH está desaparecido desde as 17h30 de ontem, quando sobrevoava o mar do Guarujá, no litoral sul paulista. Chovia muito na região quando a aeronave, um Embraer-712 Tupi, ocupado por uma instrutora de voo e um aluno, de 19 anos, tentou realizar um pouso em Itanhaém, também no litoral, e retornou para tentar aterrissar na Base Aérea de Santos, localizada no Distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá.