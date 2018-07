Monomotor é abandonado na região de Avaré (SP) São Paulo, 9 - A polícia de Fartura, na região de Avaré, no interior de São Paulo, está à procura do proprietário de uma aeronave que foi abandonada em uma pista de pouso de um sítio, na zona rural da cidade, no último domingo, 08. Segundo depoimento do dono do sítio, Devoncir Zachias Pinto, o avião pousou já na metade da pista, que tem 500 metros de comprimento, e acabou ultrapassando a cabeceira, parando em uma estrada de terra. Os dois ocupantes da aeronave, um monomotor prefixo PTRDE, modelo EMB, que tem capacidade para seis passageiros e estava com apenas dois assentos colocados, estavam no local para conhecer o sítio, que está à venda. Os dois homens saíram para procurar um guincho para retirar o avião da estrada e desapareceram. Segundo o investigador Walter José Nobile, o monomotor está com o certificado de voo suspenso e a inspeção de segurança e o seguro aeronáutico vencidos. Não foram encontrados os documentos onde citam o nome do proprietário da aeronave, que foi apreendida.