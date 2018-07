Monomotor faz pouso forçado em Grumari, no Rio Um avião monomotor que transportava duas pessoas fez um pouso de emergência, por volta das 15h30 desta quarta-feira, na praia de Grumari, na zona oeste do Rio. Segundo nota do Corpo de Bombeiros, a aeronave capotou ao tocar na areia e os dois ocupantes sofreram escoriações. Um deles chegou a ser encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, mas foi liberado cerca de uma hora depois. O outro não precisou de atendimento médico.