Monomotor faz pouso forçado em pasto de Adolfo-SP Um monomotor que transportava produtos eletrônicos fez um pouso forçado ontem em Adolfo, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A aeronave, com capacidade para seis pessoas, fez o pouso de emergência em um pasto, próximo a uma pista clandestina, segundo testemunhas. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local constataram que o avião estava vazio. De acordo com testemunhas, quatro veículos chegaram próximo ao avião e descarregaram a carga de produtos eletrônicos, entre eles câmeras e computadores. A PM conseguiu interceptar os veículos em uma estrada próxima. O piloto fugiu em um dos carros, segundo a PF. Porém, duas pessoas foram presas. A perícia investiga quais foram as causas para o pouso forçado. A aeronave ficou danificada e os trens de pouso estavam quebrados.