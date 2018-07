Monomotor faz pouso forçado em Piracicaba-SP

A aeronave, segundo o piloto, teve pane mecânica na altura de Piracicaba e o obrigou a fazer o pouso forçado em uma área gramada, atrás de um motel. Com a queda, o avião ficou de barriga para cima no solo. A aeronave decolou de Jundiaí e era acompanhada de outro monomotor, que pousou no Aeroporto de Piracicaba. As vítimas foram socorridas por pessoas que trabalhavam perto do local. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros por causa do risco de incêndio.

O diretor da escola de aeronáutica de Jundiaí, Edmir Gonçalves, afirmou que um formigueiro pode ter provocado o tombamento da aeronave em solo, após o pouso forçado. Um dos ocupantes, que teve ferimentos mais leves, foi atendido no Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. O outro ocupante está internado na Santa Casa de Piracicaba. Os nomes das vítimas não foi divulgado.