O Cessna 152, com dois tripulantes, aterrissou em um aterro sanitário, distante quatro quilômetros do Aeroporto Carlos Prates, na Pampulha. Os ocupantes não se feriram. A Força Aérea Brasileira (FAB) mandou uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 3) para realizar as investigações do incidente.