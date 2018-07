Monotrilho: Alckmin diz que acidente não atrapalha obra

De acordo com o governador, já está em andamento um processo de sindicância por parte do consórcio que é o responsável pela obra e sua segurança. "Já foi instaurada apuração rigorosa para verificar a razão do acidente", afirmou. Segundo o governador, o Estado está prestando toda a assistência à família do operário morto e dos feridos. Alckmin foi a Barretos para a inauguração do Poupatempo que ficará localizado no North Shopping. Ele foi recebido pelo prefeito local Guilherme Ávila, vereadores e autoridades da região.