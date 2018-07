Monotrilho na zona sul pode não ficar pronto até a Copa

A afirmação foi feita na tarde desta terça-feira (6) pelo secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fernandes, durante a feira Negócios nos Trilhos, em São Paulo. "Nós não estamos garantindo para a Copa. Mas continuamos firmes até o fim de 2014. Se por ventura não der tempo para a Copa, nós vamos ajustar com fartas linhas de ônibus, linhas especiais para levar o pessoal de Congonhas para todos os destinos", disse. O trajeto de cerca de oito quilômetros entre o aeroporto de Congonhas e a região do Morumbi deve ser feito em 12 minutos com o monotrilho.

Sobre a linha 13, que ligará o aeroporto internacional de Guarulhos à capital paulista, o secretário disse que o governo do Estado enviou uma carta à concessionária que ganhou a licitação do aeroporto, liderada pela Invepar, solicitando autorização para começar logo após o feriado de 15 de novembro prospecções para sondagens geológicas no local onde está prevista a construção da estação, em frente a onde é hoje o estacionamento.

"A nossa proposta firme é fazer a estação onde ela já está projetada, onde já temos que é na frente onde hoje é o estacionamento. Eles vieram propor uma outra posição ali perto, mas essa não é uma proposta nossa. Ninguém aceitou nada até agora. Nós queremos fazer no local onde temos as licenças da Infraero", disse o secretário. "Estamos aguardando a manifestação deles agora."