Monotrilho zona leste começa a ser entregue em março

As próximas estações a serem entregues na rede de metrô de São Paulo ficam na primeira linha de monotrilho da cidade, a 15-Prata, na zona leste. São as Estações Vila Prudente e Oratório, em um trecho de 2,9 km. Elas devem abrir as portas no fim de março, mas só passarão a funcionar em horário comercial pleno entre o fim de maio e o início de junho.

No segundo semestre, o governo do Estado quer abrir as Estações Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e Fradique Coutinho, na Linha 4-Amarela. Na mesma época, devem abrir as portas mais duas estações da Linha 15, a Camilo Haddad e a Jardim Planalto.