Monsenhor mantinha casa em balneário para encontros sexuais, diz ex-coroinha Monsenhor Luiz Marques Barbosa manteria uma casa no balneário da Barra de Santo Antônio, a 47 quilômetros de Maceió, para encontros sexuais com jovens e adolescentes da região de Arapiraca - segundo maior município de Alagoas. A denúncia foi feita pelo ex-coroinha Fabiano Ferreira, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga casos de pedofilia no Brasil. Fabiano foi o responsável pela filmagem do vídeo onde monsenhor Luiz aparece em ato sexual com um jovem de 19 anos. Dos três padres acusados, apenas monsenhor Luiz já foi ouvido pela CPI. Ele negou qualquer envolvimento sexual com menores.