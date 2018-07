Montadoras francesas perdem participação em mercado menor

O segundo maior mercado da Europa registrou vendas de 187.563 veículos, acelerando a queda anual em relação ao recuo de 7,6 por cento de novembro, informou a associação francesa de montadoras (CCFA). No ano, as vendas caíram 2,1 por cento.

O resultado de dezembro foi acentuado por um salto de emplacamentos no final de 2010, quando consumidores correram para as lojas antes da expiração de um programa de incentivo financiado pelo governo, informou um porta-voz da CCFA.

A PSA Peugeot Citroen, segunda maior montadora da Europa depois da Volkswagen, teve um tombo de 29 por cento nas vendas em dezembro. A Renault teve queda de 28 por cento.

"As encomendas caíram cerca de 55 por cento em dezembro, o que faz esperarmos por uma contração do mercado de 17 por cento no primeiro trimestre", disse o diretor de vendas da Renault França, Bernard Cambier, em entrevista por telefone.

A montadora estima uma queda de 8 por cento do mercado francês de veículos este ano.

A participação de mercado da Peugeot no ano caiu 1 ponto percentual, para 31,4 por cento, enquanto a Renault recuou 2 pontos, para 24,7 por cento.

(Reportagem de Laurence Frost)