Montadoras recuperam fôlego no começo do ano A produção de veículos no Brasil cresceu em janeiro pela primeira vez após cinco meses de queda, e as vendas mantiveram-se em alta, reduzindo os estoques, em reflexo da redução de impostos no setor. Dados preliminares mostram que os números seguem positivos no início deste mês, embora ainda abaixo dos níveis de antes da crise. Apesar dos números iniciais, a entidade que representa as montadoras, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), adiou mais uma vez a divulgação das previsões para 2009, devido às incertezas da crise, preferindo aguardar para ver o ritmo da recuperação neste início de ano. "A redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) teve efeito direto. Essa recuperação veio justamente por esse efeito... Deve continuar se recuperando (ao longo de fevereiro), mas não ainda no ritmo de antes, pré-crise", disse Jackson Schneider, presidente da Anfavea. "Já as exportações não estão voltando... As exportações caíram em todos os mercados importantes --para todos os países da América Latina, os europeus e os Estados Unidos. Os mercados estão todos menores." A Anfavea informou nesta segunda-feira que produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus atingiu, pela média diária, 10,8 mil unidades em fevereiro até o dia 6, acima das 8,9 mil no mês todo de janeiro, mas abaixo das 13,7 mil unidades vistas em setembro de 2008. As vendas subiram para 9,8 mil, ante 9,4 mil em janeiro e 12,2 mil em setembro. Mas a recuperação mensal enfrenta este mês um período de menos dias úteis que em janeiro, algo que pode atrapalhar o somatório das vendas. Fevereiro deste ano tem 19 dias úteis enquanto janeiro teve 21. JANEIRO No total do mês de janeiro, a produção de veículos no Brasil saltou 92,7 por cento sobre dezembro, mas caiu 27,1 por cento ante o mesmo mês de 2008, para 186,1 mil unidades. "Dezembro foi o grande mês das férias coletivas e a indústria produziu muito menos", afirmou Schneider. O mercado esperava com ansiedade esses dados, depois que a produção industrial brasileira como um todo apresentou queda recorde em dezembro, puxada pelo setor automotivo. As vendas subiram 1,5 por cento em janeiro ante dezembro e caíram 8,1 por cento ano a ano, para 197,5 mil unidades. Além da queda do IPI anunciada pelo governo em meados de dezembro, a recuperação da produção deveu-se também à baixa base de comparação. Assim, os estoques --somando indústria e concessionárias-- caiu para 31 dias em janeiro, ante 36 em dezembro. Segundo dados de entidades do setor compilados pela Anfavea, o crédito aumentou 0,3 por cento em janeiro ante dezembro, enquanto os juros de financiamentos recuaram 0,3 por cento. Já as exportações e o emprego no setor foram menos positivas. O nível de emprego caiu 1,5 por cento em janeiro contra o mês anterior, mas subiu 3,7 por cento na comparação anual, para 126.188 postos de trabalho. As vendas externas despencaram 48,1 por cento em janeiro sobre dezembro e recuaram 60,1 por cento sobre o ano anterior, atingindo 22,6 mil unidades. (Edição de Alberto Alerigi Jr.)