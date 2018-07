Montenegro faz pedido formal para integrar a União Européia Montenegro fez o pedido formal para integrar a União Européia, afirmou o primeiro-ministro Milo Djukanovic nesta segunda-feira após uma reunião com Nicolas Sarkozy, presidente da França, país que detém a presidência rotativa da UE. "Estamos conscientes de que vamos enfrentar uma fase difícil agora, mas estamos prontos para trabalhar com os nossos parceiros e lidar com todos os desafios que vamos encontrar", disse Djukanovic a jornalistas, por intermédio de um intérprete. Espera-se que a decisão de Montenegro, um país de apenas 650 mil habitantes, encoraje vizinhos da região dos Balcãs, como Albânia e Sérvia, para enviar seus pedidos nos próximos meses. Todos os Estados da região, que ainda se recupera de guerras e tumultos políticos durante os anos 1990, planejar integrar-se à União Européia. A Macedônia foi o último país da região a fazer o pedido para tornar-se membro da UE, em 2004. (Reportagem de James Mackenzie)