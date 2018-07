Monumento de Carlos Gomes é pichado com sigla do PCC O monumento-túmulo de Carlos Gomes, em Campinas, interior de São Paulo, terra natal do maestro, foi pichado neste final de semana com a sigla do Primeiro Comando da Capital (PCC). No marco zero da cidade, a Praça Bento Quirino, o mausoléu de um de seus filhos mais ilustres amanheceu neste domingo, 14, com uma pichação em amarelo: PCC 15 comando. O número 15 é uma referência ao DDD de cada área do Estado e usado pelos membros da facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios, para suas divisões territoriais de comando.