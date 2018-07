Mooca terá serviço de controle do câncer Dois novos serviços de saúde gratuitos estarão disponíveis para moradores da Mooca e região a partir do dia 23. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz inaugura nova unidade na zona leste, onde serão desenvolvidos programas para controle do câncer de mama e para prevenção e rastreamento do câncer colorretal. O projeto é um dos 12 que integram a parceria da instituição com o Ministério da Saúde para melhoria do SUS.